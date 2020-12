Milan da scudetto? I pregi e i difetti dei rossoneri | Serie A News

Ultime Notizie Milan News: la lotta scudetto

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ha fatto il punto sulla lotta scudetto in Serie A. In questo momento, ai primi tre posti in classifica, ci sono Milan (31 punti), Inter (30) e Juventus (27).

Il Milan ha grande entusiasmo e soprattutto un’ottima impronta di gioco. Il gol lampo di Rafael Leao contro il Sassuolo è la prova evidente: i rossoneri hanno segnato ben 7 gol nei primi 20 minuti di gioco. Anche De Zerbi, allenatore del Sassuolo, è rimasto impressionato dalla personalità e dalla consapevolezza della squadra rossonera. I dati, del resto, sono significativi: 25 risultati utili consecutivi e 33 partite di fila con almeno un gol (15 con almeno un paio).

L’aspetto negativo può essere ovviamente l’inesperienza. Al momento la squadra non sembra risentirne, ma quando le partite diventeranno davvero decisive potrebbe esserci un deficit da questo punto di vista. E’ anche vero, però, che c’è Zlatan Ibrahimovic a compensare questi problemi. Un altro problema è la differenza di organico, che, secondo la rosea, è inferiore rispetto a Inter e Juventus. Calciomercato Milan: Scamacca come vice Ibrahimovic. Le ultime. VAI ALLA NOTIZIA>>>