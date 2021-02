Milan-Crotone, i precedenti tra le due squadre / Serie A News

Milan-Crotone, i precedenti in Serie A

Dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, il Milan vuole rispondere con tre punti per riprendersi la vetta della classifica. La squadra di Stefano Pioli si troverà davanti il Crotone ultimo in classifica, match sulla carta abbordabile. Anche consultando i precedenti si nota che i rossoneri non hanno avuto molte difficoltà contro il club calabrese. In cinque precedenti in Serie A, il Diavolo conta quattro vittorie e un pareggio. C’è un altro precedente tra le squadre, in Coppa Italia, che vede un’altra vittoria del Milan. Ecco la probabile formazione di Stefano Pioli in vista di Milan-Crotone >>>