Milan-Crotone, la probabile formazione di Pioli / News

Milan-Crotone: la probabile formazione di Pioli

Due notti non al primo posto, finora, i rossoneri non le avevano mai passate. Domani si gioca Milan-Crotone, 21^ giornata del campionato di Serie A e, per la prima volta dopo più di due mesi, Stefano Pioli avrà quasi tutti a disposizione e la probabile formazione milanista è composta dall’undici titolare tranne qualche piccola eccezione. Una situazione che difficilmente era capitata prima quest’anno. Andiamo dunque a scoprire la probabile formazione del Milan per domani.

In porta, non ci sono dubbi, ci sarà Gianluigi Donnarumma, sempre strepitoso ultimamente, ogni volta di più. Davanti a lui, l’unico reparto non al completo: a destra spazio ancora a Davide Calabria, autore finora di una stagione eccellente; al centro ancora Fikayo Tomori, alla seconda presenza da titolare dopo l’ottima prova scorsa, insieme al capitano Alessio Romagnoli, in grandissima crescita; sulla sinistra galopperà Theo, come al solito.

A centrocampo, non capita ormai dall’11^ giornata (e quindi da nove partite di campionato e circa due mesi) e anche stavolta non tornerà la cerniera titolare che tante garanzie dà dal punto di vista fisico e qualitativo, anche se sembrava potesse succedere: spazio dunque al solito Franck Kessie che ritrova al proprio fianco Soualiho Meite, finalmente titolare dopo lo spezzone della scorsa settimana.

Sulle trequarti campo, a destra ci sarà Alexis Saelemaekers, al momento favorito e comunque considerato il titolare nel ruolo; al centro riecco Rafael Leao, che aveva fatto molto bene la scorsa settimana; a sinistra invece c’è Ante Rebic, senza alcuna sorpresa. Lì davanti, manco a dirlo, ci sarà Zlatan Ibrahimovic a guidare la truppa, ancora a caccia del gol numero 500 in carriera con i club.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessie, Meite; Saelemaekers, Leao, Rebic; Ibrahimovic

LEGGI LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA STAMPA >>>