Milan-Crotone, i precedenti a ‘San Siro’ | Serie A News

Milan-Crotone: i precedenti a ‘San Siro’

Sono solamente quattro i precedenti tra Milan-Crotone allo stadio Meazza di San Siro. Le due squadre si sono affrontate tre volte in Serie A e una sola volta in Coppa Italia.

Il primo incontro risale al dicembre 2015, quando la squadra allora allenata da Mihajlovic affrontò i calabresi nel quarto turno di Coppa Italia. La gara finì con il risultato di 3-1 per i rossoneri, con le reti di Luis Adriano, Bonaventura e Niang. Per gli ospiti, il gol del momentaneo pareggio fu segnato da Budimir.

In campionato il Milan non ha mai perso contro i pitagorici. Nel dicembre 2016 i padroni di casa si imposero sugli ospiti con il risultato di 2-1. Allo svantaggio iniziale causato da Falcinelli – oggi attaccante della Stella Rossa e prossimo avversario del Milan in Europa League – risposero Mario Pasalic e Gianluca Lapadula. L’ultimo incontro casalingo, invece, ha visto vincere ancora una volta i rossoneri. Nella gara del gennaio 2018, il risultato finale fu di 1-0, vittoria arrivata grazie alla rocambolesca rete di Leonardo Bonucci.

La gara d'andata allo stadio Scida è terminata 0-2, grazie ai gol di Franck Kessie e di Brahim Diaz. La squadra di Pioli vuole conquistare i tre punti anche domenica, in modo tale da rimanere in testa alla classifica e sperare in un passo falso delle inseguitrici.