Milan-Crotone 4-0 con 3 gol in 6 minuti: l’ultima volta fu … | Serie A News

Milan, 3 gol in 6 minuti contro il Crotone

Con le reti di Zlatan Ibrahimovic e la doppietta di Ante Rebic, nel match contro il Crotone il Milan ha segnato tre gol in appena sei minuti. Questo dato curioso non si verificava dalla partita contro la Juventus del 7 luglio 2020. All’epoca, grazie ai gol di Ibrahimovic, Franck Kessie e Rafael Leao tra il 62esimo e il 67esimo del secondo tempo. In quella gara, i rossoneri rimontarono il doppio svantaggio bianconero con il risultato finale di 4-2: l’ultima rete fu segnata dallo stesso Rebic.

MILAN, CLAMOROSA IDEA COUTINHO SUL MERCATO >>>