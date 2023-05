Milan-Cremonese, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Sette partite casalinghe, sette vittorie in Serie A per il Milan contro la Cremonese: un dato che è secondo, nella nostra storia, solo a quello dei precedenti in campionato contro l'Avellino (8/8). Otto, come le sfide consecutive vinte in casa dal Milan contro squadre neopromosse nella massima serie, tra cui l'ultima sfida a San Siro in ordine di tempo (Milan-Lecce 2-0). In casa rossonera è un momento positivo, tra le mura amiche, anche sotto il profilo dei gol subiti: soltanto uno nelle ultime sette partite - tra tutte le competizioni - con una striscia aperta di tre clean sheet consecutivi.