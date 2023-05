Milan-Cremonese, Saelemaekers: “Abbiamo preso un gol un po’ stupido”

"Il primo tempo abbiamo avuto la mentalità e l'atteggiamento giusto, abbiamo creato occasioni e chiuso bene dietro, ma il secondo tempo non abbiamo fatto quello che dovevamo, ovvero attaccare di più e andare più veloce davanti. Abbiamo preso un gol un po' stupido, che ha messo male la gara, però prendiamo questo punto che per noi è come una sconfitta".

Sull'assenza del gol: "Le occasioni le abbiamo avute, non abbiamo solo tenuto la palla. Dobbiamo anche concretizzare, quello che non abbiamo fatto oggi".

Sul turnover: "Siamo tutti professionisti e dobbiamo fare il meglio quando scendiamo in campo: chi entra, chi gioca... Non cambia niente. Tutti devono dare il 100% ed è quello che stiamo facendo".

Su se pesa il pareggio per la Champions: "Certo. Per noi c'è la Champions da una parte, ma vogliamo fare bene anche in Serie A, è importante. Dobbiamo dimostrare di prenderci i punti in queste 5 gare per fare qualcosa di bello l'anno prossimo". LEGGI ANCHE: Milan, che fatica contro la Cremonese! Un attacco senza gol