Milan-Cremonese, il programma della giornata dei grigiorossi di Ballardini

Domani sera, alle ore 21:00 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Cremonese , partita della 33^ giornata della Serie A 2022-2023 : una gara alla quale il Milan di Stefano Pioli guarda come ghiotta opportunità per cogliere i tre punti tra le mura amiche. La compagine grigiorossa, sull'orlo della retrocessione in Serie B , venderà però cara la pelle.

Milan-Cremonese, la vigilia della squadra grigiorossa

Così come, d'altronde, fatto già all'andata, bloccando il Diavolo allo 'Zini' sullo 0-0. Oggi, giornata di vigilia di Milan-Cremonese, la formazione di Davide Ballardini scenderà in campo alle ore 11:00 per l'allenamento di rifinitura. Una seduta alla quale mancheranno Marco Benassi e l'ex rossonero Frank Tsadjout, sicuri assenti per il match di domani.