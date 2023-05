Milan-Cremonese, il match preview di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Il match preview di 'acmilan.com' relativo al match Milan-Cremonese, in programma alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Vincere per avvicinare la qualificazione alla prossima Champions League. Vincere per iniziare al meglio il mese di maggio che scriverà la nostra stagione. Il Milan vuole essere padrone del proprio destino, per farlo deve battere (non solo) la Cremonese. Il margine di errore è minimo, ogni inciampo può costare carissimo. Servirà la squadra, serviranno San Siro e i milanisti. Presentiamo la prossima gara casalinga in Serie A, in campo oggi alle 21.00.

QUI MILANELLO

Il pareggio di Roma ha permesso ai rossoneri di rimanere al quarto posto, al pari di Roma e Inter a quota 57. La seconda posizione è l'obiettivo, a -4, ma prima di immischiarsi nel calcoli conviene pensare a se stessi. Nei pochi giorni di lavoro a disposizione, da Milanello si registra il recupero di Florenzi ma non di Pobega. Da sottolineare la squalifica di Tomori, probabile dei cambi quasi in ogni reparto nella formazione iniziale di Pioli per gestire le energie contando anche il fondamentale Milan-Lazio in programma sabato. Modifiche che non dovrebbero riguardare alcuni dei fedelissimi come Maignan, Hernández, Bennacer e Díaz. Diffidati: Kalulu, Kjær, Thiaw, Pobega e Rebić.

QUI CREMONESE

La Cremonese si gioca le residue speranze di salvezza, più basse dopo il pareggio per 1-1 contro l'Hellas Verona: al gol di Okereke, capocannoniere dei suoi (insieme a Dessers e Ciofani) e unico diffidato, ha risposto Verdi. Lo Spezia, attuale oasi per restare in Serie A, è distante sette lunghezze. I grigiorossi non stanno comunque vivendo un momento così negativo, considerando anche la Semifinale di Coppa Italia appena affrontata da protagonisti a sorpresa. Ballardini dovrà rinunciare a Quagliata, espulso e squalificato, e all'ex Tsadjout. Torna Sernicola, convocato Benassi. Le certezze: da Carnesecchi a Valeri, fino all'ex Meïté, Galdames e appunto Okereke.

"I punti sono molto pesanti anche per loro", le parole di Ballardini nella conferenza stampa della vigilia. "Da parte nostra abbiamo la convinzione che se siamo squadra, con l'atteggiamento giusto, facciamo sempre la nostra partita. È chiaro che affrontiamo un mostro, il Milan quando sta bene lo è".

DOVE GUARDARE MILAN-CREMONESE

In Italia la gara verrà trasmessa da DAZN. Per guardare Milan-Cremonese in un paese diverso, invece, è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 19.45 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio. Al termine, spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Pioli. Dalle 20.55 appuntamento anche sul canale Twitch di AC Milan con la Live Reaction. Da non perdere, poi, anche la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App e i profili social ufficiali.

QUI SERIE A

Ad arbitrare sarà Luca Pairetto della sezione di Torino. Ad assisterlo, Capaldo e Di Gioia come guardalinee, Maggioni come quarto ufficiale e Banti (coadiuvato da Piccinini) al VAR. Per il fischietto piemontese sarà la 106ª direzione in Serie A: sette i precedenti con i rossoneri, il più recente è Milan-Crotone 4-0 del febbraio 2021; uno con i grigiorossi, il più recente è Cremonese-Sassuolo 0-0 del settembre 2022.

La 33ª giornata si aprirà alle 18.00 con Atalanta-Spezia, Juventus-Lecce, Salernitana-Fiorentina e Sampdoria-Torino. Alle 21.00, orario di Milan-Cremonese, invece, Lazio-Sassuolo, Monza-Roma e Hellas Verona-Inter. Giovedì, infine, Empoli-Bologna e Udinese-Napoli.

Questa la classifica: Napoli 79, Lazio 61, Juventus 60, Inter, Milan e Roma 57, Atalanta 55, Bologna e Fiorentina 45, Monza 44, Sassuolo 43, Torino e Udinese 42, Salernitana 34, Empoli 32, Lecce 31, Spezia ed Hellas Verona 27, Cremonese 20, Sampdoria 17.