Milan-Cremonese, la Curva con De Ketelaere: coro per il belga

Il Milan sta giocando contro la Cremonese. Charles De Ketelaere, non è riuscito a concrettizare un'ottima occasione. La Curva sta con lui

Charles De Ketelaere ha avuto un'ottima opportunità per sbloccarsi: nel primo tempo di Milan-Cremonese, si è fatto ipnotizzare da Carnesecchi in uscita. Come riportato dal nostro inviato a San Siro, la Curva Sud si mette al suo fianco con due cori. "De Ketelaere là là" e poi "De Ketelaere facci un gol".