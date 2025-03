Milan-Como 2-1, Reijnders e Pulisic campioni veri! Basta parlare di voglia e…

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria in rimonta del Milan contro il Como nella sfida valevole per la 29^ giornata di Serie A

Il nostro Stefano Bressi ha analizzato la vittoria in rimonta del Milan contro il Como nella sfida valevole per la 29^ giornata di Serie A. I rossoneri di Sergio Conceicao ottengono il secondo successo consecutivo dopo i tre punti conquistati contro il Lecce, sempre in rimonta. I gol di Pulisic e Reijnders, così come l'apporto di Abraham, ribaltano il Como di Cesc Fabregas e consegnano al Diavolo tre punti a dir poco fondamentali. Vuoi saperne di più? Clicca sul video qui sotto!