Milan, classifica a confronto: +19 rispetto alla passata stagione

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan ha quasi doppiato i punti della passata stagione dopo 17 gare: impietoso il confronto rispetto ad un anno fa. I rossoneri, infatti, dopo la vittoria di ieri sera contro il Torino hanno raggiunto i 40 punti in classifica (12 V 4N 1S), mentre nello scorso torneo dopo lo stesso numero di gare il Milan galleggiava a metà classifica con 21 punti. Davvero incredibile il confronto. Due squadre completamente agli antipodi per rendimento e per calcio espresso.

11 ANNI FA UN BELLISSIMO RICORDO PER IL POPOLO ROSSONERO>>>