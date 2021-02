Milan, che esordio di Tomori: vinti il 100% dei duelli aerei / Serie A News

Milan, grande esordio per Tomori

Dopo l’arrivo nel mercato di gennaio, Fikayo Tomori ha dovuto accelerare il suo processo di adattamento. L’infortunio di Simon Kjaer, infatti, lo ha catapultato nel derby di Coppa Italia e gli ha permesso di esordire da titolare contro il Bologna. Un match difficile, soprattutto nei minuti finali, in cui la squadra di Sinisa Mihajlovic ha cercato in tutti i modi di trovare il pareggio. Assalto fallito anche grazie a Tomori, che può vantare dei numeri decisamente interessante: il classe 1997, infatti, ha vinto il 100% dei duelli arei in partita (quattro su quattro). Il Milan avrebbe offerto un contratto a Florian Thauvin: le cifre >>>