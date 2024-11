Lorenzo Casini , presidente della Lega Serie A e, di conseguenza, anche del Milan in un certo senso, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell'assemblea odierna, affrontando diversi temi rilevanti per il calcio italiano, tra cui il discusso Statuto federale. Ecco, di seguito, le sue parole:

"È stato riconosciuto che lo Statuto è stato approvato dal CONI. In merito al ricorso presentato dall'assemblea statutaria, la Lega aveva chiesto un rinvio per poter discutere ulteriormente la questione, poiché il termine per impugnare lo Statuto non era ancora scaduto. Tuttavia, in modo incomprensibile, il tribunale non ha accolto la nostra istanza di rinvio, e quindi consideriamo la vicenda chiusa. Nonostante le difficoltà e la lunga durata di questo processo, è importante sottolineare che ha portato comunque a una modifica significativa del sistema."