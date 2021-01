Milan, Calabria primatista di contrasti vinti: ecco la statistica

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nessuno in questi primi 16 turni di campionato è riuscito a fare meglio di Davide Calabria nella classifica dei contrasti vinti. Il terzino rossonero, infatti, ha vinto 35 contrasti nella Serie A 2020/21, almeno 10 in più di qualsiasi altro giocatore. Calabria è anche il più giovane difensore italiano ad avere segnato almeno due reti in questo campionato.