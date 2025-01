Milan-Cagliari, Serafini: “C’è della rabbia, era una partita che dovevi vincere”

"C'è della rabbia, perché era una partita che potevi vincere, anche bene. Stavi vincendo. Hai regalato al Cagliari l'unica opportunità del secondo tempo, non ce n'è stata un'altra. Dopo una fatica come questa, abbattere già il muro, trovarti in vantaggio e regalare il pareggio così, è una cosa che moralmente pesa. Non possiamo neanche parlare di stanchezza, perché la squadra ci ha provato fino al 95'. Non è stata fortunata, non è stata lucida, qualcosina ovviamente è mancato, però onestamente hai preso un palo ed una traversa, tante occasioni sprecate. E quando sprechi l'impossibile così diventa dura.