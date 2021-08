Milan-Cagliari, Saelemaekers: “Proveremo a vincere per i tifosi”

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' prima di Milan-Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni

"Penso che con l'atmosfera che c'è fuori dallo stadio, con tutti i tifosi, la squadra è molto concentrata sulla partita. Dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra e vogliamo fare una grande partita. Penso che abbiamo visto nell'ultima partita qui in casa contro il Cagliari che non è una piccola squadra: ha tanti giocatori forti".

"Proveremo a mettere sul campo quello che abbiamo dimostrato al mister per tutta la settimana in allenamento. Se lo facciamo possiamo ottenere la vittoria alla fine. Adesso con i tifosi abbiamo un po' più di pressione positiva: siamo tutti molto contenti di vedere quest'atmosfera, con i tifosi che sono dietro di noi. Proveremo a portare questa vittoria per loro", ha concluso Saelemaekers. Milan, le top news di mercato della giornata odierna >>>