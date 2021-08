Milan-Cagliari 4-1 al 45′: spettacolo a ‘San Siro’! | Serie A News

Ecco com'è andato il primo tempo di Milan-Cagliari, partita della 2^ giornata della Serie A 2021-2022 in svolgimento a 'San Siro'

È terminato da poco il primo tempo di Milan-Cagliari , partita della 2^ giornata della Serie A 2021-2022 , in svolgimento a 'San Siro'. Ecco come sono andati i primi 45' dei rossoneri di Stefano Pioli .

Avvio pirotecnico del match, con i rossoneri in vantaggio al 12' grazie ad un magistrale calcio di punizione realizzato da Sandro Tonali , al suo primo gol con la maglia del Milan . Appena tre minuti più tardi, però, al 15' , i sardi hanno pareggiato con un colpo di testa, preciso, di Alessandro Deiola che ha beffato Mike Maignan sul palo più lontano.

Milan, però, di nuovo avanti al 17': botta da fuori di Rafael Leão, deviazione fortunata di Brahim Díaz e palla in rete ad ingannare il portiere ospite Boris Radunović. Al 24', poi, su assist dello stesso Brahim, ecco anche il primo gol ufficiale in rossonero per Olivier Giroud, il quale, di sinistro, ha messo la sfera sul secondo palo con un sinistro a giro.