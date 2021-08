Milan-Cagliari 2-1, ancora in gol Brahim Diaz! Diavolo di nuovo avanti

Ancora in gol Brahim Diaz! Lo spagnolo ha riportato nuovamente in vantaggio il Milan contro il Cagliari: risultato di 2-1 a San Siro

Milan nuovamente in vantaggio! Dopo aver subito il gol del pareggio di Deiola, Brahim Diaz devia un tiro di Leao che si insacca alle spalle di Radunovic. Rossoneri avanti per 2-1 contro il Cagliari! Si tratta del primo gol allo stadio 'San Siro' per l'ex Real Madrid.