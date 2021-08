Milan-Cagliari 4-1 al 90′: esordio da sogno a San Siro | Serie A News

Ecco com'è andata la partita Milan-Cagliari, gara della 2^ giornata della Serie A 2021-2022 svoltasi a 'San Siro'. Il racconto del match

Esordio da sogno per il Diavolo a 'San Siro' in questo primo impegno casalingo ufficiale del campionato. Milan-Cagliari, infatti, è finita con un perentorio 4-1 per i rossoneri di Pioli, che hanno archiviato la pratica isolana già nei primi 45': un debutto da sballo.

Al 12' Diavolo in vantaggio grazie ad un magistrale punizione di Sandro Tonali. Reazione immediata dei sardi, in gol al 15' con un colpo di testa preciso di Alessandro Deiola che non ha lasciato scampo a Mike Maignan. Al 17', però, Milan di nuovo avanti grazie al gol di Rafael Leão da fuori area (conclusione deviata da Brahim Díaz).

Al 24', poi, è lo stesso Brahim a fornire l'assist per il gran gol di Olivier Giroud: sinistro a giro nell'angolo più lontano. Per il francese, così com'era stato per Tonali, primo gol ufficiale in rossonero. Nel finale di prima frazione, poi, calcio di rigore per il Milan (fallo di mano di Kevin Strootman su tiro di Brahim Díaz) e doppietta di Giroud per un Diavolo scatenato.

Nella ripresa ritmi più bassi, match in controllo. Qualche occasione per il Milan, un po' più insidioso il Cagliari. Ma Maignan ha sempre fatto buona guardia. Nel finale Ante Rebić, entrato al posto di Leão, ha sfiorato il quinto gol dei padroni di casa. Ottima la prima, dunque, per il Milan davanti ai suoi tifosi dopo oltre un anno e mezzo. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri della nostra redazione >>>