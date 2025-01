Milan-Cagliari, Nicola: “Non è stata la partita perfetta. Felici può fare di più”

Su Mattia Felici: "L'avete visto così perché ha avuto la possibilità di adattarsi a un campionato che non conosceva. Noi lo vediamo tutti i giorni. Per me ha fatto un'ottima partita, ma può fare molto di più. Quando salti di categoria la sensazione di poter fare bene deve diventare consapevolezza".

Se è stata un'impresa: "L'impresa vorrei che fosse sostituita con un'altra parola, non farebbe male., Abbiamo la convinzione che non è semplice arrivare al nostro obiettivo. Non ho avuto neanche il tempo di vedere la classifica. Siamo ancora terzultimi, sapevamo che c'era anche il rischio di non portare a casa niente. Il punto è una gratificazione al lavoro svolto e la consapevolezza che anche le altre squadra in lotta con noi possono godere di questi punti. Ora bisogna dare continuità alla prestazione".

Se ha trovato delle caratteristiche per battere il Milan: "Non saprei rispondere con certezza. Nelle ultime sei partite abbiamo incontrato tante big e squadre che lottano per il nostro obiettivo. In tutte e sei le partite la squadra ha fornito ottime prestazioni, difettavamo nella consapevolezza che l'episodio può capitare anche dalla tua parte. Contento di ciò che la squadra sta facendo".