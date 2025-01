Milan-Cagliari, Nicola: “Punto a San Siro è sempre molto importante”

Su Zortea: "Ha dovuto adattarsi a un ruolo che non lo vede come un quinto. Poi ci sono partite come stasera in cui il suo lavoro in fase di non possesso diventa determinante. Sta interpretando bene la sua posizione. La società voleva creare nuovi presupposti con i giovani e lo sta facendo bene, con giocatori che sanno qual è il loro ruolo e danno una grandissima mano".