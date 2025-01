Milan-Cagliari, i convocati di Nicola: due assenze pesantissime

Ecco, di seguito, i convocati di Davide Nicola per Milan-Cagliari: due assenze pesantissime per i rossoblù verso la sfida di San Siro

Davide Nicola, allenatore rossoblù, ha diramato la lista dei convocati in vista di Milan-Cagliari. Nella giornata di domani, sabato 10 gennaio, alle ore 20:45 si giocherà infatti allo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro l'incontro valevole per la 20^ giornata del campionato di Serie A. I rossoneri sono chiamati a continuare nella loro corsa dopo il doppio successo con Juventus ed Inter che ha consegnato ai ragazzi di Sérgio Conceicao la Supercoppa Italiana 2024/2025. Tra i sardi sono da segnalare due assenze importantissime di Zito Luvumbo e Yerry Mina, che non saranno a disposizione per la sfida. Ecco, dunque, il comunicato ufficiale degli isolani con l'elenco completo.