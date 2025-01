Il Cagliari si prepara alla trasferta contro il Milan di sabato sera a San Siro, con alcuni dubbi legati a Mina e Luvumbo: out a San Siro?

Il Cagliari si prepara alla trasferta contro il Milan di sabato sera a San Siro, con alcuni dubbi legati a Mina e Luvumbo. L’attaccante angolano, lontano dal campo da quasi un mese, è quasi certo di mancare, mentre per il difensore ecuadoregno ci sono ancora possibilità di recupero, ma potrebbe essere tenuto a riposo in vista della partita contro il Lecce, uno scontro diretto per la salvezza. Inoltre, Mina è diffidato e un cartellino giallo con il Milan lo farebbe saltare automaticamente il Lecce.