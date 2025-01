Milan-Cagliari, Calabria titolare ma il capitano sarà Maignan

Stasera, alle ore 20:45 , il Milan di Sergio Conceicao affronterà il Cagliari di Nicola in occasione della 20esiam giornata , la prima del girone di ritorno, della Serie A 2024/2025 . La gara d'andata si giocò ad inizio novembre ed i rossoneri, allenati da Paulo Fonseca, pareggiarono 3-3 in Sardegna pochi giorni dopo aver battuto il Real Madrid al Santiago Bernabeu in Champions League .

Il capitano del Milan Davide Calabria giocherà al posto dello squalificato Emerson Royal. Nonostante la titolarità del terzino destro, però, sarà Mike Maignan ad indossare la fascia da capitano stasera. In questa stagione, il portiere francese ha indossato la fascia contro il Verona ed in Supercoppa Italiana contro Juventus in semifinale ed Inter in finale.