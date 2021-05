Milan-Cagliari, Giulini: ‘La squadra ha compiuto un’impresa indimenticabile’

Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha commentato su Twitter la matematica salvezza della sua squadra dopo il pareggio del Benevento

Dopo aver appreso la notizia del pareggio tra Benevento e Crotone, il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha commentato la matematica salvezza della sua squadra con un post su Twitter. "Nel momento più difficile una squadra di uomini veri ha preso in mano il proprio destino ed è andata a compiere un'impresa indimenticabile. Con rabbia, cuore e orgoglio: onoriamola SEMPRE. #ForzaCasteddu", queste le parole apparse sull'account del patron rossoblù, a pochi minuti dal fischio di inizio del match di 'San Siro' contro il Milan.