Milan-Cagliari, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Abbiamo meritato e abbiamo gioito per la Supercoppa", le parole di Mister Conceição nella conferenza stampa della vigilia, "ma in campionato siamo a 17 punti dalla vetta della classifica. Non possiamo avere la pancia piena. Ho trovato uno spogliatoio molto positivo. È un bel gruppo, che accetta quello che diciamo anche se le regole sono diverse: l'umiltà per me è fondamentale".

QUI CAGLIARI

Il Cagliari arriva da una vittoria importante - in rimonta e in trasferta - contro il Monza per 2-1. La formazione di Davide Nicola sta cercando di trovare stabilità, alternando buone prestazioni a periodi di difficoltà. Dopo il ko in terra sarda contro l'Inter il verdetto di Monza ha ridato fiducia al gruppo, determinato a migliorare la propria posizione. La sfida di San Siro rappresenta un banco di prova importante per i rossoblù, attesi col 4-2-3-1: dal neo arrivato Caprile in porta a Piccoli punta, passando per Marin, Zappa e Zortea. In forse Mina e Luvumbo.

"Nel girone d'andata abbiamo raccolto una somma di punti che è in linea con quello che è il nostro obiettivo", così Nicola, "ma vogliamo sempre di più. Il Milan è abituato a giocare ogni tre giorni. Non penso saranno stanchi, anzi ogni vittoria dà entusiasmo. Il Milan ha una rosa ricca e talentuosa. Dovremo essere abili e concentrati, servirà grande ardore in entrambe le fasi".

I NUMERI PRE-PARTITA —

Il Milan non perde da tredici gare di fila contro il Cagliari in Serie A (10V, 3N).

Negli anni duemila il Milan ha affrontato in casa il Cagliari diciotto volte in Serie A (46 gol fatti, 11 subiti), vincendo in ben diciassette occasioni. Contro nessun avversario i rossoneri hanno raccolto più successi a San Siro in questo periodo nella competizione (17 anche contro la Lazio).

Sergio Conceição ha vinto i primi due match da allenatore del Milan, non accadeva da Sacchi quando nell'agosto 1987 vinse le sue prime tre in rossonero. Conceição è anche il secondo allenatore portoghese della storia a guidare il Milan in Serie A.

In Supercoppa il Milan ha vinto rimontando da svantaggio: nella prima parte di stagione i rossoneri erano riusciti a rimontare lo svantaggio solo tre volte, ottenendo tre pareggi e nessun successo.

Il Cagliari è uno dei bersagli preferiti in Serie A di Rafael Leão (cinque gol realizzati, come al Lecce): il portoghese - che all'andata ha messo a referto l'unica marcatura multipla nel torneo in corso - ha segnato in entrambi gli incontri casalinghi di campionato contro i sardi.

DOVE GUARDARE MILAN-CAGLIARI

In Italia verrà trasmessa su DAZN e Sky. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L'arbitro sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, insieme ai guardalinee Alassio e Cipressa, al quarto ufficiale Perenzoni, al VAR Di Paolo e all'AVAR Camplone.

Venerdì Lazio-Como 1-1 ha aperto il programma della 20ª giornata di Serie A. Sabato alle 15.00 si giocheranno Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta, alle 18.00 Torino-Juventus e alle 20.45 Milan-Cagliari. Domenica alle 12.30 Genoa-Parma, alle 15.00 Venezia-Inter, alle 18.00 Bologna-Roma e alle 20.45 Napoli-Hellas Verona. Lunedì, in conclusione, Monza-Fiorentina alle 20.45.

Questa la classifica attuale: Napoli* 44; Atalanta** 41; Inter*** 40; Lazio 36; Juventus** e Fiorentina** 32; Bologna*** 28; Milan*** 27; Udinese* 25; Roma* 23; Torino* 21; Empoli*, Genoa* e Parma* 20; Hellas Verona* e Como* 19; Cagliari***, Lecce*** e Venezia* 17; Monza* 10 (* = una in meno; ** = due in meno; *** = tre in meno).