Il Milan di Sergio Conceicao , al suo esordio in Serie A sulla panchina del Diavolo, ha pareggiato 1-1 contro il Cagliari a San Siro. I marcatori del match sono stati Alvaro Morata e Nadir Zortea , che si è aggiudicato il premio Panini Player of the Match .

Dopo aver esordito sulla panchina rossonera vincendo la Supercoppa Italiana, dove ha battuto la Juventus (1-2, gol di Yildiz, Pulisic ed autogol di Gatti) in semifinale e l'Inter (2-3, gol di Martinez, Taremi, Hernandez, Pulisic ed Abraham) in finale, Sergio Conceicao non è riuscito a vincere al suo esordio in campionato. Il portoghese classe 1974 è subentrato al suo connazionale Paulo Fonseca, esonerato dopo il pareggio contro la Roma.