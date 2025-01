Milan-Cagliari, chance per Calabria? C’è un altro ritorno dal 1′

Davide Calabria dovrebbe sostituire Emerson Royal in Milan-Cagliari di sabato. Ma le novità in casa rossonera non dovrebbero finire qui

Sabato 11 gennaio , alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Cagliari , partita della 20^ giornata della Serie A 2024-2025 , prima del girone di ritorno in campionato (anche se, come noto, il Diavolo dovrà poi recuperare due trasferte, a Como ed a Bologna ).

Milan-Cagliari: out Emerson Royal, spazio a Calabria?

Ieri il Milan di Sérgio Conceição è tornato a lavoro per preparare la sfida di sabato contro i sardi di Davide Nicola: una gara che sarà vista, allo stadio, da un pubblico davvero nutrito. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, ha ricordato come, dopo la vittoria della Supercoppa Italiana, si sia verificato un picco nella vendita dei biglietti per questo match.