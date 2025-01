Amarcord – Quel Milan-Cagliari che fece da antipasto alla festa Scudetto

(fonte: acmilan.com) Una passerella. Il 14 maggio 2011 il prato di San Siro era la ciliegina della festa Scudetto . Il Milan , nel weekend precedente, aveva pareggiato a Roma (0-0) raggiungendo la matematica per vincere il 18esimo Tricolore della storia, agli sgoccioli di un campionato al comando nonostante le insidie di Inter e Napoli. Anche il Cagliari era sereno, salvo e senza pretese, rendendo la gara una prassi da sbrigare.

Contava l'omaggio alla squadra di Allegri, stadio pieno in attesa del fischio finale per alzare la coppa. Una giornata, la 37esima della Serie A 2010/11, iniziata presto per il popolo rossonero: nel pomeriggio l'invasione dei milanisti nel cuore di Milano, riempiendo letteralmente Piazza Duomo nell'abbraccio a giocatori, allenatori e staff tecnico all'interno del pullman scoperto; alla sera l'impegno di campo, ampiamente onorato con una formazione e una prestazione seria. La goleada si materializza già nel primo tempo: le firme di Robinho (doppietta) e Gattuso nel giro di mezz'ora spianano la strada, poi Cossu accorcia le distanze.