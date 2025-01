La partita della 20esima giornata della Serie A 2024/2025 tra Milan e Cagliari è finita 1-1 . I marcatori del match sono stati Alvaro Morata e Nadir Zortea , che si è aggiudicato il premio Panini Player of the Match .

La prima partita in campionato di Sergio Conceicao sulla panchina del Milan non è andata come si sperava. All'andata, i rossoneri pareggiarono 3-3 contro il Cagliari pochi giorni dopo una grande vittoria (in quel caso contro il Real Madrid in Champions League), anche adesso è successo. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro l'Inter, il Diavolo ha affrontato il Cagliari ed ha conquistato un solo punto.