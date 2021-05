Milan-Cagliari 0-0: numeri, statistiche e curiosità | Serie A News

Milan-Cagliari 0-0 nella 37^ giornata di Serie A. Ecco tutto quello che c'è da sapere dopo il pareggio nel match di 'San Siro'

(fonte: acmilan.com) Un punto che lascia l'amaro in bocca. Lo 0-0 contro il Cagliari non compromette la corsa alla Champions League del Milan, ma costringe i rossoneri a vincere nel prossimo fine settimana a Bergamo contro l'Atalanta per non dovere sperare in risultati favorevoli dagli altri campi. La stagione casalinga si chiude quindi con un pareggio, un risultato che ha anche generato questi numeri e statistiche.