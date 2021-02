Milan, buoni precedenti contro le neopromosse: i numeri / Serie A News

Milan, i numeri contro le neopromosse

Mancano pochi minuti al fischio finale di Spezia-Milan, match valido per la 22^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria contro il Crotone, dunque, i rossoneri si troveranno davanti un’altra neopromossa. A tal proposito, occhio ai precedenti positivi contro squadre provenienti dalla Serie B, che parlano di cinque successi nelle ultime cinque sfide.

In questi match, i rossoneri hanno mantenuto la porta inviolata nelle quattro più recenti; non registra una striscia di vittorie più lunga contro queste avversarie da maggio 2012 (otto). Non sai dove vedere Spezia-Milan? Ecco la nostra guida tv >>>