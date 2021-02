Dove vedere Spezia-Milan in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Spezia-Milan: dove vederla in tv o in streaming? Sky Sport o DAZN?

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà, allo stadio ‘Picco‘ la sfida Spezia-Milan, gara valevole per la 22^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La partita, come noto, a porte chiuse, così come previsto dall’ultimo DPCM emesso dal Governo Italiano vista la nuova impennata nella curva dei contagi da coronavirus.

Spezia-Milan: ecco dove seguirla in diretta tv

Spezia-Milan sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva su ‘DAZN‘. Chiunque, dunque, sia in possesso di un regolare abbonamento al servizio a pagamento di video streaming on line, sia in diretta che on demand, di eventi sportivi, potrà vedere la partita dei rossoneri di Stefano Pioli, attualmente primi in classifica in Serie A. Nella fattispecie, gli abbonati con offerta ‘Sky-DAZN‘, potranno vedere Spezia-Milan comodamente sulla propria televisione, sintonizzandosi sul canale satellitare 209 di ‘Sky Sport‘. L’app di ‘DAZN‘ può essere scaricata anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con le app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox, oppure a dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Spezia-Milan: ecco dove seguirla in streaming

La sfida Spezia-Milan, però, può essere seguita dai clienti ‘DAZN‘ anche in diretta streaming! Sarà possibile vedere la partita in diretta on line, su internet, sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet. Come? Semplicemente collegandosi al sito web ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione apposita per sistemi iOS (‘Apple Store‘) ed Android (‘Play Store‘).