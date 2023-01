Milan, traguardo importante per Brahim Diaz: sono 100 in rossonero

Il Milan sta giocando contro il Lecce in una partita da vincere assolutamente per non far scappare ulteriormente il Napoli capolista. Con la presenza di oggi da titolare allo Stadio Via del Mare, Brahim Diaz raggiunge un importante traguardo: sono 100 presenze in rossonero per il trequartista spagnolo. Anche il Milan ha celebrato questo traguardo su Twitter.