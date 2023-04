Milan, le ultime dal Bologna: lungo stop per Soriano

Il Bologna si prepara per la prossima sfida di campionato contro il Milan . Thiago Motta , oltre allo squalificato Orsolini , dovrà fare a meno anche di Soriano . Ecco le ultime.

(fonte: bolognafc.it) - Continua a Casteldebole la preparazione della squadra alla partita di sabato col Milan: oggi i ragazzi di Motta hanno svolto lavoro in palestra poi una serie di esercitazioni tecnico-tattiche. Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato) e di Roberto Soriano, che è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane.