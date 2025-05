Milan-Bologna, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

(fonte: acmilan.com) - In campo di venerdì per un anticipo del mercoledì. Il Milan si prepara ad affrontare il Bologna nella 36ª giornata di Serie A, in programma alle 20.45 a San Siro, in attesa della Finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio. La squadra allenata da Sérgio Conceição è pronta a dare il massimo per conquistare punti preziosi in questa fase finale del campionato e per continuare a credere in un posto per le prossime competizioni europee. Dall'altra parte, il Bologna guidato da Vincenzo Italiano, in un buon momento di forma, cercherà di mettere in difficoltà i rossoneri. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con la nostra Match Preview.