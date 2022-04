Milan-Bologna, dieci curiosità sul posticipo della 31^ giornata di Serie A

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità sulla partita di questa sera a 'San Siro' contro il Bologna

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - A San Siro arriva il Bologna, formazione che occupa la 12ª posizione in classifica a quota 33 punti. Il cammino in campionato è arrivato alla 31ª giornata e per mantenere un posto in vetta il Milan è chiamato a vincere davanti al suo pubblico. Contro i rossoblù i rossoneri hanno vinto tutti e cinque gli ultimi precedenti in casa, e domani sera vogliono allungare la striscia. Ecco alcune curiosità e statistiche di avvicinamento alla partita:

SCONTRI DIRETTI

1- Sfida numero 148 in Serie A tra Milan e Bologna: nei precedenti conducono i primi con 71 successi a fronte di 38 pareggi e 38 vittorie rossoblù. Quella rossonera è la squadra, inoltre, contro cui gli emiliani hanno subito più gol nella massima serie (237).

2- Il Milan ha vinto le ultime sei sfide giocate contro il Bologna in Serie A (segnando in totale 18 gol, almeno due in ogni partita) e 11 delle ultime 12 partite disputate in campionato tra le due squadre.

3- I rossoneri hanno vinto anche entrambi i precedenti della sfida disputati di lunedì: 2-1 il 6 maggio 2019 e 2-0 il 21 settembre 2020.

STATO DI FORMA

4- Con un successo in questa partita il Milan salirebbe a quota 69 punti dopo 31 gare. Nell'era dei tre punti a vittoria sarebbe il terzo miglior risultato in Serie A per i rossoneri a questo punto della stagione, dopo i 70 del 2005/06 e i 76 del 2003/04.

STATISTICHE GENERALI

5- Il Milan è la squadra che ha realizzato più reti da fuori area in questa Serie A con 11, incluse le due più recenti: Kalulu contro l'Empoli e Bennacer contro il Cagliari.

6- In questo match si sfideranno la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A (Milan, 21) e quella che invece ne ha realizzati di meno nei primi 30 minuti di gioco (Bologna, 4).

FOCUS GIOCATORI

7- Zlatan Ibrahimović ha partecipato attivamente a 10 gol (sette reti e tre assist) in 10 gare di Serie A giocate contro il Bologna: per lui tre reti (inclusa una all'andata) e due assist in quattro sfide contro gli emiliani dal suo ritorno al Milan. L'attaccante svedese è anche uno dei giocatori ad avere segnato più gol di lunedì nella storia della A con 8: meglio di lui ha fatto soltanto Gonzalo Higuaín con 12.

8- Olivier Giroud è a quota otto gol nella Serie A in corso: l'ultima volta che il francese ha fatto meglio in una singola stagione nei cinque grandi campionati europei è stata nel 2016/17, quando ha toccato quota 12 reti con l'Arsenal.

9- I primi gol in Serie A segnati sia da Alexis Saelemaekers che da Ismaël Bennacer sono arrivati proprio contro il Bologna nel luglio 2020; per l'algerino, in generale, due dei suoi tre centri nella competizione sono giunti contro gli emiliani, di cui uno nella gara d'andata. Contro il Bologna, inoltre, è arrivato l'esordio in Serie A di Fikayo Tomori, nella partita disputata al Dall'Ara nel gennaio 2021.

FOCUS ALLENATORI

10- La prossima sarà la panchina numero 100 di Stefano Pioli in Serie A alla guida del Milan. Nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), il tecnico originario di Parma è l'allenatore dei rossoneri che vanta la miglior media punti in campionato: 2.04 a match. Proprio nella gara d'andata contro il Bologna, Pioli - ex di giornata con 89 partite di A alla guida dei rossoblù tra il 2011 e il 2014 - aveva tagliato il traguardo delle 100 panchine in rossonero in tutte le competizioni. Milan, le top news di oggi: esclusiva La Florio, piace uno juventino.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI