Milan-Bologna, arbitra Marinelli. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Sarà Livio Marinelli, classe 1984, della sezione A.I.A. di Tivoli (RM) ad arbitrare Milan-Bologna, 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma lunedì 4 aprile, ore 20:45, a 'San Siro'. In carriera, finora, Marinelli non ha mai diretto i rossoneri.