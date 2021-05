Milan-Benevento, Theo Hernandez: “Voglio diventare il migliore al mondo”

Theo Hernandez, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Benevento, gara del 34° turno di Serie A

Sulla partita : "La verità è che sono molto felice, anche di aver segnato. E' stato un giorno bello e importante per la squadra che ha fatto bene"

Sulle sensazioni dopo la gara con la Lazio: "Non abbiamo avuto paura ma siamo stati un po' tristi. Siamo stati primi per tanto tempo ed è stato un momento un po' complicato dopo la gara con la Lazio. Ora dobbiamo continuare a lottare per arrivare a conquistare la Champions League"