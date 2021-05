Milan-Benevento, la prima mezz’ora può essere fondamentale: il motivo

C'è un dato curioso che riguarda la prima mezz'ora di gioco per Milan e Benevento. Ecco perché questo dato può essere fondamentale

Dopo due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Lazio, il Milan ha l'obbligo di tornare alla vittoria per continuare ad inseguire la Champions League. A San Siro arriva il Benevento, terzultimo in classifica e in piena zona retrocessione dopo un grande girone d'andata. Tra le due squadre c'è un dato curioso che riguarda il rendimento nella prima mezz'ora. Dato che, nell'economia del match potrebbe rivelarsi fondamentale. Il Diavolo, infatti, è la squadra che ha realizzato più reti nella prima mezzora di gara in questa Serie A (22, come la Roma); la squadra di Filippo Inzaghi, al contrario, ha la peggior difesa nello stesso parziale di gioco (25 reti al passivo). Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.