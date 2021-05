Milan-Benevento, Inzaghi esordì contro Pioli: la curiosità / Serie A News

La sfida tra Milan e Benevento vedrà di fronte Stefano Pioli e Filippo Inzaghi. Ecco la curiosità che lega i due allenatori

Mancano poche ore all'inizio di Milan-Benevento, match valido per la 34^ giornata di Serie A. Sarà una gara sicuramente emozionante per Filippo Inzaghi, che affronta i rossoneri per la prima volta in quel di San Siro. Oltre a questo dato, occhio alla curiosità che lo lega a Stefano Pioli. 'Superpippo', infatti, ha esordito da allenatore in Serie A alla guida del Milan contro la Lazio allenata proprio dall'attuale mister del Diavolo (3-1 nell'agosto 2014). Come detto, Inzaghi non ha mai sfidato il Milan a San Siro: due i precedenti, entrambi da ex (1N, 1P) alla guida di Bologna e Benevento. Intanto il Milan ha individuato il sostituto di Romagnoli. Ecco chi è.