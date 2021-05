Milan-Benevento, Inzaghi: “Ci salveremo. Portiamoci a casa i 14 tiri di stasera”

Filippo Inzaghi, tecnico giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Milan-Benevento, gara della 34^ giornata di Serie A

Sul girone di ritorno: "Sappiamo i valori che ci sono in Serie A. L'andata non mi aveva illuso, cavalcavamo l'onda dello scorso campionato. Se non ci avessi creduto dall'inizio non sarei rimasto. Siamo qui con tutto ancora aperto. Speravamo di soffrire meno vista l'andata, ma non possiamo guardare indietro. Giocatori importanti non li abbiamo mai avuti. Nonostante abbiamo un'ottima rosa alcuni giocatori ti prendono per mano. Ho dovuto fare giocare sempre gli stessi. Sono sicuro che ci salveremo".