Milan-Benevento, Inzaghi: “Abbiamo creato tanto, ma ci sono episodi…”

Il tecnico giallorosso Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Milan-Benevento, anticipo serale della 34^ giornata di Serie A svoltosi a 'San Siro'. Queste le dichiarazioni di Inzaghi: "Chiaro che col Milan soffri, ma abbiamo tirato 14 volte e Donnarumma ha fatto due o tre interventi importanti. Poi ci sono alcuni episodi... Però sono contento, abbiamo creato tanto. Dobbiamo tenerci prova e carattere, consapevoli che domenica dovrà essere la nostra partita. La salvezza è alla portata, in tutto l'anno non siamo mai stati nelle ultime tre posizioni. Evidentemente abbiamo fatto troppo bene prima e non bene ora. Oggi mi interessava la prestazione per preparare quella di domenica, che sarà la nostra partita. Non potevamo pensare di tenere il ritmo dell'andata, ci sono mancati tanti giocatori. Spero di arrivare a domenica nel migliore dei modi. Lo spirito di stasera e le occasioni avute mi lasciano ben sperare. Non commento mai gli episodi, commentateli voi però. Andiamo avanti, dobbiamo pensare a salvarci con le nostre possibilità, che abbiamo dimostrato tutto l'anno. Abbiamo avuto una flessione dopo l'andata. La squadra ci crede, io ci credo. Ce la faremo sicuramente. Abbiamo preso subito gol e abbiamo cercato di recuperare, rischiando qualcosa. Se vieni a Milano a chiuderti perdi sicuramente. Loro hanno fatto un grande gol. Sicuramente le occasioni che abbiamo avuto ci hanno dato coraggio e non me la sono sentita di frenarla, perché una squadra che deve salvarsi deve avere coraggio. Per pareggiarla devi rischiare qualcosa. Penso che 14 tiri a San Siro, al Milan non è da tutti. Il primo gol preso è stato molto bello, il secondo dovevamo fare meglio. Guardiamo avanti. Domenica sarà cruciale, dobbiamo fare una grande partita. Sapevo che Iago Falque aveva un tempo, se non glielo davo oggi per cercare di portarlo al meglio nella prossima... Mi sono preso un rischio, non aveva senso metterlo sempre negli ultimi 20'. Devo farlo giocare se lo voglio dall'inizio. Con lui bisogna cambiare modulo. Abbiamo fatto un 4-2-3-1. La partita col Milan non sarà mai quella come le altre, ma l'assenza della gente mi ha lasciato sereno. In questo momento, però, vorrei compiere un'altra grande impresa quest'anno: salvare questa squadra. Dopo il girone d'andata meritiamo di salvarci. Sono concentrato su questo. Mi sarebbe piaciuto ritrovare la gente, ma prima o poi tornerò ancora".