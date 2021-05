Milan-Benevento, ecco 8 curiosità sul match di San Siro / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato 8 curiosità che riguardano il match contro il Benevento in programma questa sera

Renato Panno

(fonte: acmilan.com)

Inizia maggio, il mese dei verdetti. Per il Milan, il periodo decisivo della stagione si apre con la penultima sfida stagionale a San Siro, quella contro il Benevento di Filippo Inzaghi. Una partita fondamentale per i destini di entrambe le squadre, reduci da un periodo negativo per risultati e desiderose di riscatto. Nell'avvicinarci alla sfida in programma questa sera alle 20.45 a San Siro, ecco alcune statistiche e curiosità prodotte dai precedenti tra rossoneri e giallorossi.

SCONTRI DIRETTI

1- Il bilancio nei tre precedenti tra Milan e Benevento in Serie A è in perfetto equilibrio, con un successo per parte e un pareggio.

STATISTICHE GENERALI

2- Il Milan è la squadra che ha realizzato più reti nella prima mezzora di gara in questa Serie A (22, come la Roma); il Benevento, invece, ha la peggior difesa nello stesso parziale di gioco (25 reti al passivo).

3- Milan (25) e Benevento (20, al pari del Sassuolo) sono due delle tre squadre che hanno realizzato più reti su palla inattiva in questo campionato.

4- Il Milan ha la migliore difesa del campionato in corso considerando i primi tempi con soli 12 gol subiti (al pari del Napoli). Solo il Crotone (41) invece ne ha incassati più del Benevento (34) prima dell'intervallo in questa Serie A.

FOCUS GIOCATORI

5- Con una rete contro il Benevento, l'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimović diventerebbe il primo giocatore a trovare il gol contro 80 squadre differenti nei maggiori cinque campionati europei negli anni 2000.

6- Franck Kessie è il secondo miglior marcatore stagionale del Milan in campionato con 10 reti all'attivo: l'ivoriano, in gol nella gara d’andata contro il Benevento, è uno dei due centrocampisti in doppia cifra in questa Serie A insieme a Jordan Veretout della Roma.

7- Hakan Çalhanoğlu è il giocatore che ha creato più occasioni in questa Serie A: 89, almeno 15 in più di ogni altro giocatore.

FOCUS ALLENATORI

8- Filippo Inzaghi ha esordito da allenatore in Serie A proprio alla guida del Milan e contro la Lazio allenata da Stefano Pioli (3-1 nell'agosto 2014). In panchina, Inzaghi non ha mai sfidato il Milan a San Siro: due i precedenti, entrambi da ex (1N, 1P) alla guida di Bologna e Benevento.