Milan-Benevento, ben sei diffidati a rischio squalifica per la Juventus

Sei i calciatori rossoneri diffidati per Milan-Benevento. Un ulteriore cartellino giallo sabato sera farebbe saltar loro la sfida di Torino

Sabato 1° maggio, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Benevento. Nella fila del Diavolo, ben sei diffidati che, in caso di un ulteriore cartellino giallo rimediato in occasione dell'anticipo serale del 34° turno di Serie A, salteranno per squalifica la sfida dell'Allianz Stadium contro la Juventus.