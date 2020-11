Milan, Ballardini: “Merita il primo posto. Su Ibrahimovic…” | Serie A News

Ultime notizie Milan news: le parole di Ballardini

MILAN NEWS – L’ex tecnico del Genoa Davide Ballardini, in collegamento telefonico con TMW Radio, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan.

“Prima del lockdown bisogna dire che non andavano bene, ricordo la sconfitta contro il Genoa prima dello stop, e Ibrahimovic c’era già da un paio di mesi. Si vede che hanno ritrovato l’alchimia, sono legati e molto uniti: un tutt’uno, ragionano da squadra. E dentro di essa c’è un calciatore straordinario, Ibrahimovic, che così carismatico non lo ritrovi in Serie A. Questo li porta a meritare la posizione che hanno”. Taglio degli stipendi al Milan? VAI ALLA NOTIZIA>>>