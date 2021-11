Milan, Baiocchini: “Giroud insidiato da Ibra per una maglia da titolare”

Secondo Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, non è così scontata la titolarità di Olivier Giroud per la partita Fiorentina-Milan

Nonostante le due settimane trascorse a Milanello durante la sosta delle Nazionali, Olivier Giroud potrebbe non scendere in campo dal primo minuto domani sera contro la Fiorentina. Secondo Manuele Baiocchini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, l'attaccante francese è insidiato da Zlatan Ibrahimovic. Come riporta il giornalista, oggi Stefano Pioli ha provato entrambi i centravanti nella formazione anti Fiorentina. Resta, comunque, in leggero vantaggio Giroud sul campione svedese, il quale è rientrato pochi giorni fa a Milanello dopo il ritiro con la propria Nazionale. Milan, le top news di oggi: Pioli in conferenza. Idea dall'Atalanta.