Milan-Atalanta, Theo Hernandez MVP del match di ‘San Siro’ | News

Theo Hernandez, terzino rossonero, è stato nominato come 'MVP' della partita di ieri vinta dal Milan per 2-0 contro l'Atalanta

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Non segnava da inizio gennaio, quando realizzò una doppietta a Venezia da capitano. Ha aspettato tanto, troppo per le proprie abitudini, ma ne è valsa la pena se poi ha riempito il vuoto con un gioiello del genere. Theo Hernández contro l'Atalanta ha fatto un gol da cineteca. Un'azione incredibile, un quadro da incorniciare ed esporre per bellezza.

Ha preso palla in difesa, portandola fino all'area avversaria grazie a una progressione atletica impressionante. Alla faccia della fatica e degli avversari, i quali in più di uno hanno provato - invano - a fermarlo, il francese ha avuto la forza di correre, dribblare, resistere e soprattutto calciare di mancino - un rasoterra a incrociare - battendo Musso.

Una rete da impazzire, quella del raddoppio e della sicurezza. Di fatto, da lì in poi i rossoneri hanno messo la partita in ghiaccio fino ad arrivare alla vittoria finale. Dopo il 2-0 di San Siro in campionato, che ha avvicinato il Diavolo allo Scudetto, Hernández è stato votato come migliore in campo di Milan-Atalanta ottenendo più del 50% delle preferenze (davanti a Kalulu, Leão e Kessie).

Nella prestazione di Theo nei novanta minuti anche 30 passaggi positivi, sei palloni recuperati, due dribbling positivi, due cross, due contrasti vinti, un tiro respinto e un tiro fuori. Il modo e momento migliore per aggiornare i suoi numeri: in totale, finora, ha collezionato cinque gol e dieci assist stagionali. Applausi! Milan, duello con Juve e Inter per un talento: le ultime news di mercato >>>

