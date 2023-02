Milan-Atalanta, ecco come arrivano le due squadre | NEWS

(fonte: acmilan.com) - I rossoneri vengono da tre vittorie consecutive per 1-0 e cercano il primo poker di successi di fila di questa stagione. Il Milan, inoltre, non vince quattro partite di seguito senza subire gol dal febbraio 2018: allora furono cinque, tre in Serie A e due in Europa League. Diverso il momento dell'Atalanta, che ha perso tre delle ultime quattro partite giocate tra tutte le competizioni dopo essere rimasta imbattuta nelle prime sei sfide (quattro successi e due pareggi) del 2023. Gli orobici restano comunque un avversario molto temibile, anche perché sono la seconda squadra del campionato per punti raccolti in trasferta (24 in 12 partite). Milan-Atalanta, Pioli cerca i gol della coppia Leao-Hernandez